Incepe Turneul Campionilor! Rafael Nadal se teme de un debutant: "El e cel mai in forma tenismen al momentului!" 

Rafael Nadal va juca impotriva unui debutant la Turneul Campionilor in prima zi de concurs.

Editia 2020 a Turneului Campionilor debuteaza azi in Arena O2 din Londra cu grupa lui Rafael Nadal, in care Stefanos Tsitsipas si Dominic Thiem vor deschide seria meciurilor competitive in jurul orei 16:00, ora Romaniei.

Spectacolul va fi continuat de la 22:00, cand Rafael Nadal, omul care nu a cucerit niciodata Turneul Campionilor se va duela cu debutantul Andrey Rublev, omul care a castigat 5 turnee in acest an, la Doha, Adelaide, Hamburg, St. Petersburg si Viena.

"Rublev este cel mai in forma jucator, este omul care a cucerit cele mai multe turnee in 2020. Si a facut asta participand la putine competitii. E un start dificil pentru mine, are multe atuuri. Thiem are si el un an bun, la fel ca Tsitsipas. E o grupa dificila, evident ca te poti astepta la orice," a afirmat Rafael Nadal, informeaza Gazeta.

"Chiar daca o sa cauti alti sportivi, atleti din alte zone, tot nu vei gasi asa ceva. Toata lumea are zile rele. In sporturile de echipa e mai putin vizibil, acolo te salveaza colegii. La noi, in tenis, daca te deranjeaza ceva e foarte greu sa depasesti momentul. Nu poti juca de parca nu s-ar fi intamplat nimic. Rafa a facut asta dintotdeauna. Pentru mine e cel mai bun atlet, nu doar din tenis, e cel mai bun atlet din istoria sportului!", a punctat Andrey Rublev, conform aceleiasi surse.

"Abia astept meciul de maine. Il stim cu totii pe Rafa, e unul dintre cei mai buni jucatori ai istoriei tenisului, asa ca nu am nimic de pierdut. Voi iesi pe teren incercand sa-mi fac jocul si sa ma bucur de meci. Sa fiu sincer, presiunea va fi pe umerii lui, iar eu voi incerca doar sa raman concentrat, pregatit sa dau tot ce am mai bun. Va fi un meci foarte frumos, special pentru mine. Am emotii, e prima oara cand sunt aici," a adaugat Rublev, conform Punto de Break.