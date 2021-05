"Sa traiti, domnule CFR!" Ironie incredibila a lui Camora la adresa lui Becali! Ce a putut sa arate in autocar dupa meciul cu Botosani 

CFR Cluj a reusit sa obtina al patrulea titlu consecutiv in Romania!

Ardelenii au castigat titlu cu o etapa inainte de incheierea playoff-ului, dupa ce s-au impus cu 1-0 in meciul cu Botosani din deplasare. Fotbalistii CFR-ului au sarbatorit atat pe teren, cat si in autocar victoria, insa ce a atras atentia in clipul postat pe contul oficial de Facebook a fost o poza pe care capitanul Camora a aratat-o.

Fotbalistul a aratat catre camera de filmat o fotografie pe care o primise chiar de la unul dintre actionari, Stefan Gadola, in care aparea Gigi Becali, alaturi de descrierea: 'Sa traiti, domnule CFR!'.

CFR Cluj si FCSB se intalnesc in ultima etapa din playoff, pe terenul ardelenilor, care vor primi atunci si trofeul.