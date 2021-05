BREAKING NEWS | Gigi Becali, refuzat de Nicolae Dica! "Mi-a zis ca nu poate sa vina acum!" Prepelita, exclus din start: "A antrenat el ceva?"

Nicolae Dica a respins oferta venita de la Gigi Becali.

Becali a primit o noua lovitura in aceasta dimineata. Dupa ce intelegerea cu Sumudica a picat pe ultima suta de metri, patronul FCSB si-a indreptat atentia spre Nicolae Dica, insa si acesta l-a refuzat.

Becali declara acum ca nu se mai grabeste si ca va astepta pana la finalul sezonului, apoi va numi un nou antrenor.

„Am vorbit cu Dica, dar nu am negociat. Mi-a zis «nea Gigi, nu pot sa vin acum. Sunt bagat cu Mirel in treaba asta», nu pot sa vin. Are și clauză de reziliere.

Nu stiu nimic la ora asta. Il avem antrenor pe Toni Petrea, apoi avem o saptamana, doua si o sa vedem. Atunci avem nevoie, cand se reuneste lotul. Nu mai fac ca inainte, totul repede. Astept sa ma lumineze Domnul. Ce Prepelita? A antrenat el ceva? La retrogradare, acolo”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

