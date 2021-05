"Pentru mine, o singura echipa conteaza in Romania!" Reactia lui Piturca dupa ce Becali a zis ca nu il vrea la FCSB 

Gigi Becali este in cautarea unui antrenor.

Patronul ros-albastrilor a negociat cu Marius Sumudica si Nicolae Dica, insa niciunul dintre ei nu a acceptat oferta FCSB-ului.

Pe langa antrenorii pe care ii are in vizor, Becali a spus ca are si o lista neagra, cu tehnicieni pe care nu si-i doreste la echipa. Printre ei, se numara si Victor Piturca.

Fostul selectioner a declarat in aceasta dupa-amiaza ca nici nu si-ar dori sa fie contactat de Gigi Becali.

"Nu ma intereseaza. Am vazut nume de antrenori pe acolo, tineri, ce ar trebui sa faca? Sa fie marionete? Gigi vrea sa faca echipa, primul '11', schimbarile si, orice antrenor vine, trebuie sa accepte. Poenaru, Dica sunt antrenori de perspectiva, trebuie sa se gandeasca bine.

Nu cred ca Dica putea sa faca aceasta greseala, sa revina la FCSB. Era foarte urat ca el sa-l paraseasca pe Radoi ca sa fie antrenor secund la FCSB.

Nu are rost sa fie numele meu adus in discutie. Chiar daca as face ce as vrea eu, tot nu as veni la FCSB. Pentru mine, in tara, doar Steaua conteaza", a declarat Victor Piturca la DigiSport.

