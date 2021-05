BREAKING NEWS | Cea mai noua varianta a lui Becali dupa refuzul lui Dica! "Ma gandesc la el! Are nebunia lui, dar nu vorbeste aiurea!" Pe cine vrea la FCSB

Dupa ce Marius Sumudica a refuzat oferta de a prelua FCSB-ul, Gigi Becali s-a lovit si de refuzul lui Nicolae Dica.

Gigi Becali a anuntat ca Toni Petrea nu va mai continua la FCSB, dar va nu se grabeste, urmand a lua o decizie dupa finalul acestui sezon. Intrebat ce variante mai are in minte pentru banca tehnica a ros-albastrilor, patronul a pomenit numele lui Marius Croitoru.

"Nu ma mai grabesc, nu mai fac ce am facut pana acum. La rugaciune, sa-mi lumineze Domnul mintea si intelepciune sa am sa pun antrenor bun. Nu mai fac repede, ce, stau in ploaie? Mai vorbesc cu unul, mai vorbesc cu altul. Asta nu inseamna ca le fac si oferta. Eu vorbesc cu doi-trei, apoi aleg.

Cu siguranta va fi roman, niciodata nu va mai fi antrenor strain la FCSB. Va fi un roman ortodox. Fotbalisti mai iei chiar daca nu sunt ortodocsi, dar antrenor, nu. Asa, sincer, bine, el zice ca nu vine, poate nu-l lasa nici Iftime, m-am gandit la Croitoru, are nebunia lui, vorbeste bla bla bla, dar nu vorbeste din aiureala.

A peticit cu ce a avut si a jucat fotbal, dar daca ii ai pe astia ai mei? O sa iau un antrenor care a mai antrenat doi-trei ani. Vi-i spun pe toti: Poenaru, Croitoru, Prepe nu a antrenat, imi place ca om, dar nu a antrenat", a declarat Gigi Becali.

Varianta Croitoru pare, insa, imposibila in acest moment, tinand cont de faptul ca antrenorul celor de la FC Botosani a declarat recent ca nu crede ca ar putea colabora vreodata cu un patron de tipul lui Becali.

"N-as vrea sa discut, sunt obisnuit cu libertatea pe care mi-a oferit-o domnul Iftime, cu posibilitatea de a face echipa, lotul, de a-mi selecta jucatorii, de a face schimbarile.

Din ce citesc eu prin presa, mi-e greu sa cred ca voi avea puterea sau experienta sa lucrez cu patronii care stau la tribuna oficiala sau acasa si fac schimbari. Nu, n-as putea", a spus Croitoru, in urma cu doar cateva zile.