"A gresit cumplit!" Reactia lui Dragomir dupa ce Sumudica a refuzat propunerea lui Becali

Marius Sumudica a primit propunerea de a prelua banca tehnica a FCSB-ului.

Toni Petrea a anuntat ca pleaca de la prima echipa la finalul sezonului, iar Gigi Becali a inceput deja sa ii caute inlocuitor. Prima varianta a fost Marius Sumudica, care s-a aratat dispus sa preia banca tehnica. Patronul ros-albastrilor a declarat in cursul zilei de joi ca s-a inteles cu antrenorul in procent de 99%, insa s-a razgandit.

Dumitru Dragomir a vorbit in momentul in care Becali a dezvaluit ca negociaza cu Sumudica si a spus ca decizia de a o prelua pe FCSB ar fi foarte buna pentru el. Fostul sef al LPF a criticat ulterior decizia lui Sumudica de a nu semna cu FCSB.

"M-a sunat si mi-a cerut parerea daca sa se duca sau nu. Si i-am spus: 'Ba, baiatule, nu te mai intalnesti cu oportunitea asta, du-te indiferent ce se intampla, pentru ca te duci la un lot bun, in care iei campionatul si vei fi unul dintre antrenorii care raman in istorie in tara noastra'.

'Nea Mitica, cred ca ma duc!' Si s-a intamplat dupa ceva, m-a sunat si mi-a spus 'Stau in cumpana, nea Mitica!'. Mi-am dat seama ca nu s-au inteles.

Parerea mea este ca a gresit cumplit Sumudica. Nu stiu, ori de frica, ori ca are pe bani multi sa se duca in alta parte. Dar convingerea mea este ca a gresit.

El avea staff-ul lui, mi-a spus si mie. Si el e un tip orgolios, l-a deranjat ca Gigi a spus de datoria de 10.000 de euro. La cat e asta de orgolios si daca il vede murind de foame, nu ii ma da postul. Sumudica nu se duce sigur in Romania", a spus Dumitru Dragomir pentru Look Sport.