Mario Camora a răbufnit după CFR Cluj - Neman 0-0: ”Nu înțeleg, e Europa!”

Mario Camora a mărturisit că este dezamăgit de prestația echipei sale, mai ales de jocul din prima repriză, unde ardelenii nu s-au mișcat, iar echipa a fost lentă.

Mario Camora: ”Nu înțeleg, e Europa, de ce nu e VAR?”

Întrebat despre faza la care ardelenii puteau primi penalty, însă asistentul a indicat un ofsaid inexistent, Mario Camora a răbufnit și s-a declarat revoltat de faptul că meciurile din competițiile europene nu beneficiază de sistemul VAR.

”Noi voiam să câștigăm acest meci. Știam că va fi greu, i-am urmărit, am văzut că e o echipă agresivă, dar noi nu am intrat bine în joc în prima repriză. Echipa a fost moale, nu am avut ocazii, ne-am mișcat puțin, echipa a fost lentă.

Repriza a doua un pic mai bine, puteam înscrie, dar asta e. A fost și faza lui Korenica, nu cred că a fost ofsaid, vine din spate, dădea și penalty. Eu nu înțeleg, e Europa, de ce nu e VAR. Nu înțeleg, o competiție europeană să nu aibă VAR, mi se pare foarte ciudat. Nu e o scuză, noi nu am intrat bine, nu am făcut un meci bun. Bine că a fost 0-0, așteptăm să ne calificăm în retur.

Problema a fost că noi nu am intrat bine deloc. De obicei, suntem o echipă care stăm sus, facem pressing primele 15-20 de minute. Azi nu am făcut asta, trebuie să analizăm. Bine că nu am pierdut. Trebuie neapărat să mergem acolo și să obținem victoria”, a spus Mario Camora.