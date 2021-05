BREAKING NEWS | "Nu vin!" Inca un refuz pentru Gigi Becali! Cine este fotbalistul care nu vrea la FCSB: "Prefer un transfer in strainatate"

Gigi Becali a fost refuzat in aceste zile de Marius Sumudica si Nicolae Dica, pe care i-a dorit in locul lui Toni Petrea.

Se pare, insa, ca antrenorii nu sunt singurii care au refuzat-o pe FCSB in aceasta perioada. Desi a fost anuntat ca transferat la FCSB, Florin Stefan a declarat in aceasta dimineata ca nu a semnat si ca isi doreste un transfer in strainatate.

"Vreau sa plec peste hotare. N-am nicio problema de alta natura legata de FCSB, ci pur si simplu mi-am propus ca in acest moment sa merg afara. Oricum, nici n-am discutat nimic cu cei de acolo, n-am primit nicio oferta concreta.

Cine vine cu propunerea cea mai buna, cu acela voi lucra. Ar fi oferte din Polonia, Rusia, Germania, Franta, Spania. Din cele trei campionate mari sunt formatii din zona de subsol din Liga 1 sau promovare din Liga 2. Nu ma grabesc. Astept.

Sunt in vacanta acasa, la Slatina, vreau sa ma duc si cateva zile undeva la soare, la inceputul lunii iunie, dar as dori sa-mi rezolv intai situatia clubului. Si poate am noroc sa merg si la Olimpiada, care ar fi indeplinirea unui vis frumos. Nu mai sunt, insa, eligibil, depinde in primul rand de selectioner daca va considera ca pot intra pe unul dintre cele trei locuri peste criteriul varstei", a spus Florin Stefan, potrivit GSP.

Fotbalistul nu este reprezentat de niciun impresar, urmand a lua o decizie in functie de oferta care i se va parea cea mai atractiva.

Fundasul a adunat 20 de prezente in tricoul lui Sepsi in acest sezon, reusind doua assist-uri.