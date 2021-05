"E posibil sa am o discutie!" Antrenorul dispus sa negocieze cu Becali pentru a o prelua pe FCSB: "De ce sa nu poti lucra cu dansul?"

Gigi Becali inca isi cauta antrenor, dupa ce a fost refuzat de Marius Sumudica si Nicolae Dica.

Refuzat deja de doi antrenori, Gigi Becali isi continua cautarile pentru banca tehnica a ros-albastrilor, dupa ce Toni Petrea a anuntat ca va pleca la finalul sezonului. Patronul mai are doua nume pe care le ia in calcul pentru banca tehnica: Marius Croitoru si Ilie Poenaru.

Cel din urma a mai fost asociat cu o posibila venire la FCSB, insa nu s-a concretizat nimic. Cu toate astea, Poenaru s-a aratat dispus sa discute cu Becali.

"O echipa ca FCSB, un brand care are intentia de a te chema la negocieri, te face sa te simti apreciat. E normal ca in momentul asta, dupa tot ce am realizat la Clinceni, sa am niste oferte de la FCSB sau de la alte echipe. Si eu, si Marius suntem antrenori care am facut performante si am realizat ceva anul asta.

Ma bucur ca sunt apreciat. Deocamdata sunt sub contract cu Clinceni, mai avem de jucat un meci. Trebuie sa vorbesc cu cei de la Clinceni sa vad daca imi dau voie sa merg la negocieri. E posibil sa am o discutie cu domnul Becali.

Depinde de fiecare si de modul de comunicare. De ce sa nu poti lucra cu domnul Becali? Eu cred ca se poate. Comunicarea cred ca exista si, daca ai argumente, cred ca se poate colabora destul ed bine. Este un lot foarte bun, care s-a batut si anul acesta la titlu", a spus Ilie Poenaru pentru as.ro.