REGHE, ZERO SANSE sa revina la FCSB! Antrenorul ales de Becali vine si cu jucatori! EXCLUSIV!

Nicolae Dica a fost demis dupa 0-2 cu CFR Cluj.

La 6 puncte in spatele celor de la CFR si enervat de schimbarile lui Dica, Gigi Becali a decis ca este momentul sa schimbe antrenorul de la FCSB.

Tinta principala a patronului FCSB in acest moment este Mihai Teja, antrenorul de la Gaz Metan, sustin sursele www.sport.ro. Acesta nu ar urma sa vina singur, ci alaturi de jucatorii de la Medias care au impresionat precum Fofana sau Fortes.

Teja a mai lucrat in clubul lui Becali, fiind secundul lui Gica Hagi. Teja a mai antrenat Universitatea Cluj, echipa nationala U21, Dinamo, Pandurii, iar acum e pe locul 8 in Liga 1 cu Gaz Metan Medias.

Becali a incercat de mai multe ori sa-l aduca pe Teja la FCSB, iar acum este momentul potrivit. Acesta este la un telefon distanta de a semna cu vicecampioana. Sursele www.sport.ro sustin ca Becali a sunat de mai multe ori la Medias in aceasta toamna, iar Teja i-a spus ca va discuta doar in momentul in care Dica va pleca de la FCSB.



REGHECAMPF, ZERO SANSE SA REVINA LA FCSB!



Liber de contract dupa demiterea de la Al Wahda, Laurentiu Reghecampf parea varianta logica pentru Becali dupa demiterea lui Dica. Antrenorul a condus de doua ori echipa lui Becali, prima data fiind cea mai buna din cariera lui: doua titluri si calificare in grupele Champions League. "Reghecampf are zero sanse sa revina la FCSB!", sustin sursele www.sport.ro de la FCSB. Si Becali a anuntat ca Reghecampf are oferta din strainatate.



"Sunt mai multi acum. Poate sa fie Teja, poate sa fie Dan Alexa. Reghecampf are echipa, o sa vedem. Nu va pot spune cu ce v-a convins Dan Alexa. Niciodata nu ma convinge pe mine nimeni, nici Meme, nici Ana Maria Prodan. Cum ma poate convinge pe mine o femeie sa pun un antrenor. Nici sa imi propuna nu ii permit. Sunt altele motivele care il recomanda pe Alexa. Am si eu ideile mele, filosofia vietii mele", a spus Gigi Becali.

Nicolae Dica a spus dupa meci ca va avea o discutie cu patronul, insa Becali nu vrea sa se mai razgandeasca.

"Nu mai exista nicio sansa sa se schimbe lucrurile. Domne, pleci si gata!", a spus acesta.



BECALI: "DICA SI-A BATUT JOC DE NOI!"

Gigi Becali a plecat furios de la stadion, inainte de golul al doilea al celor de la CFR. Becali i-a cerut lui Dica sa-si dea demisia dupa ce l-a nemultumit cu schimbarile din aceasta seara.

”Ce sa fac? Sa fiu batjocura nu-mi place. Diferenta nu a fost. E diferenta? Noi am ratat, ei au marcat un gol aiurea. Dupa aia Nedelcu doarme. Au facut faza aia. Dupa aia ce sa vad? Suntem condusi si intra fundasii in teren? Stan? Iese Morutan, care a intrat bine? Iese Man, Morutan?

Adica cred ca i-a luat cineva mintile lui Dica. Batjocura din partea antrenorului. Pai trebuie sa isi dea demisia, normal, daca vrea. A intrecut orice masura... sa-l scoti pe Man, Morutan si sa-l bagi pe Stan?... Deja inseamna ca nu stiu... Pai imseamna ca am innebunit eu (n.r.: sa-l scot pe Morutan si sa-l bag pe Stan), eu nebun nu sunt....

Eu nu sunt nebun, tata. Acum, nu stiu, probabil, ce o fi zis: hai sa imi dau demisia, sa fac o nebunie din asta, isi bate joc de mine, altceva nu cred. Pai daca a facut schimbare aia, inseamna ca a vrut sa-si bata joc de mine”, a spus Becali la finalul meciului.