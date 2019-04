Varintele lui Becali. Care sunt cele 5 solutii pentru inlocuirea lui Teja la FCSB

Apar tot mai multe voci din lumea fotbalului, care spun ca Mihai Teja va fi inlocuit la finalul sezonul de la FCSB, fie ca va castiga titlul, fie ca va rateaza acest obiectiv.

Adus in decembrie 2018, ca o mare speranta a scolii romanesti de antrenori, Mihai Teja a intrat deja in colimatorul patronului Gigi Becali, care este nemultumit de rezultatele si stilul de joc echipei sale, dar si de faptul ca jucatorii pe care latifundiarul ar vrea sa incaseze multe milioane de euro in viitorul apropiat fie nu sunt in cea mai buna forma, fie prind mai rar primul „11”. Pana acum, Becali a preferat sa nu fie foarte vocal in a-i reprosa acestuia public diverse nemultumiri ce tin de jocul echipei, pentru ca familiile celor doi sunt inrudite si au puternice legaturi de prietenie ce tin de sute de ani. Desi fostul tehnician al lui Gaz Metan a lucrat cu un lot alcatuit de alti antrenori si de patron, sub o presiune imensa, iar Becali a refuzat sa cumpere mai multi jucatori de la formatia medieseana, considerati esentiali de Teja, soarta acestuia pare pecetluita. In mediul fotbalistic se vehiculeaza deja numele unor posibili inlocuitori.





1. Nicolae Dica (38 ani)

Antrenorul inlocuit de Teja se poate intoarce la echipa, mai ales ca patronul l-a considerat mereu un om echilibrat si un personaj neconflictual. De altfel, inlocuirea sa a venit mai degraba pe fondul pagubei financiare, dupa pierderea titlului in sezonul trecut si ratarea calificarii in grupele Europa League, decat ca urmare a deteriorarii relatiei cu finantatorul. Dica cunoaste mare parte dintre jucatorii din lotul actual si nu s-a aflat sub contract cu vreun alt club, de la demiterea sa din decembrie 2018, desi au existat negocieri cu mai multe echipe. Un impediment in calea acestei numiri ar fi usoara racire a relatiei cu Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, iar un atu ar fi ca Dica detine acum licenta PRO UEFA.





2. Costel Enache (46 ani)

Enache poate ajunge la FCSB in orice moment, daca Becali renunta la pretentiile asupra unei parti din suma cu care aceasta a imprumutat clubul giurgiuvean. Probabil ca tehnicianul nu ar fi prima varianta a lui Becali intr-o pauza competitionala, cand ar avea mai multe variante la dispozitie, dar Enache a reusit sa aduca linistea mult dorita la Astra, echipa care are probleme finaciare, dar pe care a calificat-o in play-off-ul Ligii 1 si este aproape sa o duca si in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins pe CFR Cluj, in deplasare, scor 3-1, in prima mansa a semifinalei. Un tip echilibrat si bland, antrenorul stie sa se faca placut de conducatori si jucatori si are avantajul ca a lucrat in conditii mult mai grele din punct de vedere financiar decat la FCSB si cu patroni cel putin la fel de excentrici si irascibili ca Gigi Becali. Costel Enache detine licenta PRO UEFA.





3. Eugen Neagoe (51 ani)

Managerul lui Sepsi, care are deja o experinta de aproape 15 ani in antrenorat, a fost unul dintre putinii antrenori adversi despre care Becali a recunoscut ca il admira si ca apreciaza stilul de joc impus in ultimele sezoane echipei din Sf. Gheorghe. Chiar in decembrie 2018, dupa ce Sepsi a invins FCSB cu 4-2 si chiar inainte sa il numeasca pe Teja, patronul FCSB a declarat ca jocul de posesie prestat de echipa lui Neagoe e unul pe gustul sau. Un punct negativ ar fi ca tehnicianul este orgolios si i-ar fi, probabil, dificil sa lucreze cu Mihai Stoica, deoarece prefera sa isi alcatuiasca singur lotul de jucatori, asa cum s-a intamplat, de exemplu, la Pandurii, Poli Iasi si Sepsi. De asemenea, acesta e varul lui Victor Piturca, fostul antrenor al echipei, care are fost demis cu scandal in 2010, si a fost chiar secundul sau la FCSB, inainte ca relatiile dintre patron si antrenor sa se raceasca considerabil. Becali trebuie sa faca o oferta exceptionala din punct de vedere financiar pentru a-l convinge pe Neagoe sa paraseasca pe Sepsi, dar antrenorul ar putea fi decisiv in transferurile lui Tandia, Rus si Stefan, jucatori urmariti de FCSB.





4. Ionut Lutu (43 ani)

Desi este in acest moment omul bun la toate, inclusiv sofer, al patronului FCSB, „Hagilutu” este pregatit de Becali ca sa preia fucntia de antrenor principal al echipei, intr-un viitor mai apropriat sau mai indepartat. Lutu a obtinut, in ianuarie 2017, licenta A UEFA si se pregateste sa se inscrie la cursurile pentru obtinerea acreditarii care ii va permite sa stea pe banca in calitate de antrenor principal, respectiv licenta PRO UEFA. Aghiotantul lui Becali a ocupat, in ultimii ani, diverse functii reale sau onorifice in cadrul clubului „ros-albastru”, printre care cele de scouter, coordonator al activitatii din cadrul academiei sau antrenor al grupelor de juniori, iar numirea ca antrenor principal al echipei de seniori ar fi doar o promovare.





5. Un fost secund al echipei

In caz extrem, Becali poate apela la un fost angajat al clubului, care detine licenta PRO UEFA si care poate ocupa functia respectiva pana la aparitia unei variante mai convenabile. In aceasta postura se gasesc Viorel Tanase, Dumitru Dumitriu, Massimo Pedrazzini, Anton Petrea, Bogdan Andone si Cristinel Termure.