EXCLUSIV! Antrenorul care asteapta telefonul lui Becali! Revenire la FCSB in locul lui Dica

FCSB - CFR Cluj 0-2 | Dica pleaca de la FCSB dupa ce a incalcat ordinele lui Becali.

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR Cluj si a ramas la 6 puncte in spatele celor de la CFR. Dupa meci, Becali a anuntat ca Dica trebuie sa plece deoarece i-a incalcat ordinele. A facut alte schimbari decat cele cerute din loja.

Dica era oricum pasibil de schimbare in aceasta iarna dupa ce a ajuns sub CFR in clasament. Becali l-a sunat deja pe Mihai Teja, care astepta telefonul final. Acesta a pus conditia insa ca oferta oficiala sa vina doar dupa ce Dica va fi demis.

Teja a impresionat in acest sezon la Gaz Metan, echipa aflata pe locul 8. Teja a mai lucrat la FCSB, alaturi de Hagi, in 2007. "Becali a dat mai multe telefoane la Medias in aceasta toamna", sustin sursele Sport.ro.

O alta varianta pentru Becali este Laurentiu Reghecampf, liber de contractul dupa despartirea de al Wahda. Acesta a mai revenit la FCSB in urma cu doua sezoane, dupa plecarea lui Radoi, insa n-a reusit sa castige campionatul. Reghecampf este antrenorul experimentat care stie sa gestioneze relatia cu Becali. Reghe are doua titluri in palmares si o calificare in grupele Ligii Campionilor la FCSB.

"Batjocura nu-mi place. N-a fost diferenta mare pe teren: noi am ratat, ei au marcat. Jucatorii mei dormeau. Ce sa vad? Cand suntem condusi, noi bagam fundasi. Iese Morutan, iese Man! Cred ca cineva i-a luat mintile lui Dica. E batjocura din partea lui.

In mod normal, Dica trebuie sa-si dea demisia. A intrecut orice masura cand a luat decizia sa-i scoata pe Morutan si pe Man si sa-l bage pe Stan (n.r. si pe Coman)! Eu nu sunt nebun, nu puteam face asa ceva. Dica a vrut sa faca o nebunie, sa isi bata joc de mine", a declarat Gigi Becali