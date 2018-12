FCSB - CFR Cluj 0-2 | Dica a aflat in direct ca Becali i-a cerut demisia! "Voi avea o discutie cu patronul!" Ce spune despre plecare

FCSB a pierdut cu 0-2 meciul cu CFR Cluj pe National Arena, iar suporterii si patronul i-au cerut demisia lui Dica.

Dupa meci, Nicolae Dica a spus ca FCSB a dominat jocul si considera ca schimbarile facute de el au ajutat echipa sa-i domine pe cei de la CFR chiar daca erau in inferioritate.

Mai mult, antrenorul stelist a aflat in direct, la interviu, despre faptul ca patronul i-a cerut demisia si s-a aratat uimit de acest lucru.

"Ne-am creat foarte multe ocazii de marcat si nu am reusit sa marcam. Prima repriza am dominat, am incercat sa avem o posesie buna. A venit acel gol al lor, Deac a dat gol senzational de la 16 metri. A doua repriza a fost una dominata de noi. Din pacate, nu am reusit sa marcam si am pierdut.

Nu stiam ca mi-a cerut demisia. Am schimbat, in 10 oameni i-am dominat pe cei de la CFR Cluj. Am fost aproape sa marcam.

Vom vedea ce va fi de la anul.

In seara aceasta voi avea o discutie cu patronul. Veti vedea in zilele urmatoare daca voi ramane sau nu", a spus Dica dupa meci.