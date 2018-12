FCSB - CFR CLUJ | BOMBA! Andrei Cristea, la FCSB! Anuntul facut de Becali! 

Gigi Becali a anuntat un transfer chiar inaintea derby-ului cu CFR Cluj! Vrea sa-l aduca pe Andrei Cristea de la Poli Iasi, fostul atacant al Stelei intre 2004 si 2006. Cristea este primul pariu facut de Becali in fotbal. Voia sa-l vanda cu 20 de milioane de euro pe tanarul atacant de atunci, insa in cele din urma l-a cedat la Poli Timisoara.

"Il iau pe Andrei Cristea de la Poli Iasi. Maine o sa avem discutia finala. O sa vina din iarna, avem nevoie de experienta lui", a anuntat Gigi Becali inaintea derby-ului cu CFR Cluj.

Andrei Cristea a mai jucat la Dinamo, de doua ori si la Salernitana in Italia. Atacantul are 34 de ani, iar in ultimii doi ani a jucat cu succes la Poli Iasi, echipa calificata in playoff in sezonul trecut.

Nu e prima tentativa a lui Becali de a-l readuce pe Cristea la FCSB. Atacantul are 35 de goluri in 103 partide pentru moldoveni.

"O sa aduc un fundas, doi mijlocasi si un atacant. Nu pot sa dau nume, o sa vedeti voi", spunea recent Becali. Sunt sanse mari ca Raul Rusescu sa plece de la FCSB in aceasta iarna.

10 goluri in 52 de partide a marcat Andrei Cristea la Steaua intre 2004 si 2006, fiind eroul ros-albastrilor in dubla cu Valencia din Cupa UEFA.