Mihai Teja i-a răspuns lui Valeriu Iftime după declarațiile în care l-a umilit  

Antrenorul este liber de contract din noiembrie 2022, de la despărțirea de gruparea moldavă. Mihai Teja a fost dur criticat de Valeriu Iftime pentru rezultatele obținute pe banca echipei sale, având diferite reacții la adresa antrenorului în acea perioadă. Mai mult, finanțatorul ajunsese chiar să îl amenințe cu demiterea, nemulțumit de modul în care a reacționat Teja la flash-interviul de la finalul meciului cu Chindia, scor 2-2, din octombrie 2022.

Mihai Teja i-a dat replica lui Valeriu Iftime

Mihai Teja a vorbit despre declarațiile făcute de patronul lui FC Botoșani la acea vreme, punctând că nu a primit suficient timp, dar și că obiectivul setat nu a fost realist.

„Botoşani este până acum ok, erau necesare aceste puncte, dar totul este la final, obiectivul de final contează. Şi eu am inceput bine, Valeriu a zis că eu sunt antrenor de 9 meciuri, şi nu a fost ok, a fost lipsă de fair play, eu pe unde am fost mi-am îndeplinit obiectivele.

Am făcut din orice echipa să sclipească, să arate mai bine, şi din punct de vedere al jocului, nu am retrogradat nicio echipa sau să o las fără puncte.

La toate echipele la care am fost am arătat un fotbal bun, mi-am îndeplinit obiectivele. Deşi nu am avut cele mai bune condiţii. Nu am făcut prăpăd de unde am fost. Trebuie sa laşi şi să judeci un om după un anumit timp! Trebuie tu ca şi conducator să fii realist pentru a seta un obiectiv.

Să nu îţi faci iluzii şi după spui că antrenorul nu este bun. Dacă lotul era bun după ce am plecat eu de ce nu s-au făcut puncte? Înseamnă că până la urmă Teja a făcut lucruri bune.

De aceea tragem concluzia ca eu sunt antrenor de 8 etape... Sunt momente în fotbal când poate să îţi iasă sau nu, dar continuitatea e importantă!”, a declarat Mihai Teja conform Orange Sport.