FCSB - CFR CLUJ | "Voi cine sunteti?" Surpriza uriasa: cum a ajuns FCSB la stadion. FOTO

FCSB isi joaca ultima sansa de a termina pe primul loc in Liga 1 anul acesta in derby-ul cu CFR Cluj de pe National Arena.

FCSB revine pe National Arena dupa doua meciuri in care a jucat pe teren propriu la Pitesti. Gazonul a fost refacut, iar acum e gata de un derby de titlu cum e partida cu FCSB.

Echipa lui Dica i-a surprins insa pe fanii care asteptau sosirea la stadion. Autocarul lui FCSB este in revizie, iar ros-albastrii au inchiriat un autocar pentru acest meci.

ECHIPELE DE START

Echipa de start FCBS: Balgradean, Benzar, Planic, Balasa, Roman, Nedelcu, Filip, Man, Tanase, Coman, Gnohere

Rezerve: A. Vlad - Morutan, Jakolis, I. Stoica, Rusescu, T. Moldovan, A. Stan

Echipa de start CFR: Arlauskis - Manea, Vinicius, Muresan, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Tucudean, Omrani

DICA: "ORICE SE POATE INTAMPLA CU CFR!"



Despartite de 3 puncte, FCSB si CFR Cluj se intalnesc in ultimul meci din 2018 iar miza este una uriasa - cine castiga are prima sansa sa ocupe primul loc la startul play-off-ului! FCSB are nevoie de o victorie la 2 goluri pentru a o depasi la golaveraj pe CFR.

"Intalnim echipa de pe primul loc, campioana Romaniei cu jucatori de valoare, jucatori de experienta. Avem obiectiv castigarea campionatului, speram sa facem o partida buna si sa ii invingem. Nu consider ca e meciul anului am avut multe meciuri importante in acest an. Orice se intampla maine seara (diseara) ramanem in cursa pentru castigarea campionatului" spune Nicolae Dica.

Urmareste aici FCSB - CFR Cluj, derby-ul ultimei etape din 2018!