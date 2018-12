FCSB - CFR Cluj 0-2 | El e omul serii! Ce a spus Deac despre executia senzationala: "E clar ca asta se intampla foarte rar!"

CFR Cluj a castigat derby-ul cu FCSB.

Ciprian Deac a marcat un gol incredibil in derby-ul cu FCSB, castigat de clujeni cu 2-0. Reusita din aceasta seara poate fi comparata cu una din executiile spectaculoase ale lui Zlatan Ibrahimovic. Colegul sau din atacul CFR-ului, George Tucudean, a spus ca Deac nu va mai reusi niciodata un asemenea gol.

"Da, pai nici nu mai am mult de jucat. Am incercat sa ating mingea si mi-a iesit. E clar ca aceste goluri se marcheaza foarte rar, sincer ma bucur pentru victoria echipei. Nu imi place sa ies in evidenta, in primul rand vreau sa imi ajut echipa", a spus Ciprian Deac.

CFR-ul termina anul pe locul 1, la 6 puncte distanta de adversara din aceasta seara, FCSB. Clujenii au reusit sa se distanteze la 8 puncte si de cealalta contracanditata la titlu, Universitatea Craiova: "Pana nu vom ajunge in play-off nu ne vom putea asigura o liniste foarte mare, se injumatatesc punctele. O sa fie care pe care, se joaca pana in ultima etapa", a adaugat Deac.

