Mihai Teja, pe FARAS la FCSB! Hagi, pe lista alaturi de un antrenor strain. Pe cine vrea Becali

FCSB a ramas la 5 puncte de liderul CFR Cluj.

Se implinesc 4 ani de la ultimul titlu cucerit de FCSB, iar Becali e disperat pentru solutii. L-a adus pe Mihai Teja in locul lui Dica in pauza de iarna, insa modificarea nu a avut efectul asteptat. Echipa e la 5 puncte in urma liderului dupa 6 meciuri din playoff, iar sansele sunt tot mai reduse. Becali a anuntat ieri in mod surprinzator ca ar vrea sa-i aduca pe Gica Hagi si pe Ianis la pachet din vara la FCSB. Sansele sunt insa extrem de mici ca cei doi sa accepte. Ambii vor sa mearga in strainatate si sa faca performanta acolo.



Devis Mangia, dorit de Becali la FCSB!

Devis Mangia este solutia realista a lui Becali in acest moment. Antrenorul italian a fost demis de Craiova recent dupa ce a pierdut sansa de a trece peste FCSB in lupta pentru titlu. Cu toate astea, Mangia a lasat o impresie buna in Romania reusind sa aduca anul trecut trofeul Cupei Romaniei in Banie. TelekomSport anunta acum ca Becali i-a trimis deja o oferta prin intermediari si i-a dat timp de gandire pana la finalul sezonului. Atat mai are Teja ca sa-si salveze postul la FCSB. Singura sansa pentru el este insa sa produca o minune si sa castige titlul de campion.



Becali: FCSB nu are antrenor!

Gigi Becali a rabufnit dupa egalul cu Viitorul, 1-1. "Nu stiu ce se intampla. Am vorbit si cu MM. Ce se intampla ca stau pe teren? O sa trimit un specialist sa-mi spuna de ce nu mai are echipa deloc atitudine. CFR n-are valoare, dar e pe primul loc doar din atitudine. Noi macar avem jucatori valorosi, nu stiu ce nu avem, probabil antrenor", a spus Becali la Digi.



Teja: Deocamdata, nu plec de la FCSB!

Mihai Teja isi simte postul amenintat, insa a anuntat ca nu se pune problema de o despartire in momentul asta.

„Nu-mi simt postul amenintat, nici nu mi-e frica, nu mi-e teama de nimic. Cand faci un rezultat de egalitate sau pierzi, e clar ca apar listele, fiecare incearca sa vina la Steaua, e normal. Cand sunt lucruri mai putin reusite, toate lumea da in tine. Cand e bine, toata lumea e cu tine. Am vorbit cu domnul Becali despre lucrurila acesta, ne-am pus de acord, i-am explicat prin argumentele mele ce s-a intamplat si asa este cel mai bine. Domnul Becali mi-a spus ca pot sa plec de la Steaua cand vreau eu. Deocamdata, nu plec", a spus Teja la conferinta de presa dupa remiza cu Viitorul.

Visul lui Becali: Sa dansez pamporea cu Ianis si Gica!

Impresionat de prestatiile lui Ianis Hagi, dar si de rezultatele obtinute de Gica cu Viitorul, Becali spune ca ar vrea sa lucreze cu machidonii sai la FCSB. La prima incercare, Hagi a rezistat doar cateva luni ca antrenor al Stelei.



"Vreau sa dansez «Pamporea» (n.a - dans machedonesc) cu Ianis Hagi la anul pe vremea aceasta. E un obiectiv important in acest moment sa-l iau pe Ianis la FCSB. Acum pot s-o zic, ca nu mai avem meciuri directe. Sa vedem daca pot sa-l iau.

Mi-a venit un gand sa dansez «Pamporea» si cu Ianis Hagi, si cu Gica Hagi la finalul sezonului. E doar un gand, dar nu se stie niciodata. O sa vedem noi”, a declarat Gigi Becali, la Pro X.