FCSB - CFR Cluj | Dupa Andrei Cristea, Becali a mai anuntat un transfer! Ce fundas vine la FCSB

Gigi Becali si-a gasit intaririle dorite. Andrei Cristea revine dupa 12 ani la FCSB, in ciuda varstei inaintate, aproape 35 de ani. Atacantul lui Poli Iasi nu e singura mutare pregatita de Becali. Un alt Cristea vine, de la Gaz Metan. E un fundas mult mai tanar, 24 de ani, ce a impresionat in acest sezon.



"Eu cred ca vine Iulian Cristea, asa le-am spus.

"Andrei Cristea e atacantul pe care in luam. E roman din Liga 1. Am vorbit cu el, o sa vina. Am zis mai mult de experienta, daca o sa fim in cupele europene, sa fie acolo", a spus Becali inaintea derby-ului cu CFR Cluj.





BECALI, MESAJ PENTRU BURLEANU: "NU ESTI PROCUROR SA MA CITEZI!"



Gigi Becali continua tirul asupra FRF, care investeste in fotbalul feminin. UEFA ar putea recomanda in curand cluburilor sa faca echipa feminina, iar Becali se opune.

Becali a fost citat de FRF si risca o amenda pentru declaratiile sale.

"As vrea sa-i transmit sa se faca procurori, sa faca citatie. Nu ma intereseaza de voi, nu imi trimite mie citatie. Nu am treaba cu ei, eu fac declaratii in nume propriu, nu al clublui. Femeile sunt sexul frumos, au forme ca sa atraga barbatul, am spus lucruri frumoase despre femei. Niciodata nu fac fotbal de femei. Poate sa ma oblige Burleanu? Depunctare nu are cum, trebuie sa fii recidivist. Aia e tampenie, ar fi un avertisment. Nu ma deranjeaza, imi pune mie pumnul in gura cineva? Imi pune mie FRF? Nu am treaba cu ei si gata. Aici nu e disciminare. Eu n-am vorbit de fotbal, eu am zis de femei la modul general. Si daca e discriminare, CNCD, are Guvernul, statul, nu voi. Nu am vorbit de femeile fotbaliste. Dar eu am spus asa: ce o sa faca cu madularele, sunt mainile, picioarele. N-ai voie sa te lovesti ca femeie. Asta am spus eu, n-am discriminat nimic. Pana la urma o sa zica peste 5 ani sa ai obligatoriu 2 femei, apoi jumate-jumate, 5 la 5. O luam razna? Pai pe modelul lor nu traiesc niciodata, mai bine ma duc si traiesc in munti", a spus Becali.

