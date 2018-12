FCSB - CFR Cluj | Deac a dat gol ca Ibrahimovic! Campionii se pregatesc de Champions League! VIDEO AICI

FCSB s-a vazut condusa de CFR pe National Arena dupa reusita splendida a lui Ciprian Deac din minutul 29.

Reusita clujenilor a venit dupa cateva atacuri ale gazdelor culminate cu un gol anulat al lui Florinel Coman.

Deac a marcat insa golul sezonului. Mijlocasul a reluat pe spate dupa o deviere cu capul a lui Tucudean la o minge lunga. Balgradean s-a intins degeaba catre mingea, a reusit s-o atinga, insa n-a putut s-o opreasca sa intre in plasa!

Reusita lui Deac aminteste de golurile "kung fu" marca Zlatan Ibrahimovic.



