Mihai Mironica, dupa victoria lui CFR din derby-ul cu FCSB: "CFR il trezeste din reverie pe Becali"

A mai fost o data Toni Conceicao cu o echipa ardeleana la Bucuresti, defuncta FC Brasov, si atunci s-a lasat cu prapad pentru Steaua: 0-3, stadionul scandand, ca si acum, “demisia, demisia”!

A fost acel moment de jena maxima din istoria Stelei, ingenuncherea fotbalistilor in fata peluzei, la comanda lui Mihai Stoica.

Toni Conceicao, antrenorul jignit fara sens de Cornel Dinu, a mai produs un raid taios, si un nou nume important din istoria Stelei, Nicolae Dica, este rapus, aruncat peste bord, asa cum s-a intamplat cu Marius Lacatus la meciul de care aminteam.

In timp ce Nicolae Dica este pus la zid pentru schimbarile facute spre finalul partidei, Toni Conceicao merita sa fie elogiat si pentru mutarile facute pe parcurs, cand a uimit cu scoaterea unui jucator defensiv, Bordeianu, si a introdus un jucator de atac, Ionita, cel care a scos cartonasul rosu la Roman, moment cheie al meciului. Conceicao a tinut jocul sus si cu introducerea lui Paun, fotbalistul care a obtinut penalty-ul, antrenorul clujenilor infirmand astfel ca CFR este doar o reduta cu un joc abraziv, lipsit de calitate ofensiva.

Deac a fost veteranul care a marcat golul campionatului asa cum Teixeira reusea pentru FC Brasov in acel meci memorabil izbutit de trupa lui Conceicao in Ghencea. Dincolo de inventia berkampioano-ibrahimoviciana pe care a izbutit-o decarul clujenilor, as remarca in faza primului gol si mingea lunga a lui Vinicius, si detenta impecabila a lui Tucudean, toti trei fiind piloni ai campioanei.

Gigi Becali, nu alungarea lui Dica este solutia. Patronul vicecampioanei trebuie sa accepte ca aceasta minciuna in care s-a invaluit, “tripleta magica Man, Coman, Tanase” este, de fapt, cauza principala a esecului echipei sale si in acest sezon. Disperat sa faca vanzari de jucatori tineri pe sume exorbitante, Becali si-a sabotat echipa. Tinerii sunt cruzi, nu arata nimic special in joc, FCSB nu are o calitate tehnica deosebita care sa-i permita sa desfaca defensive organizate, care sa o faca sa domine cu adevarat adversarele.

Becali a dat multe tepe in viata lui, dar acum, pur si simplu, nu vrea sa accepte ca, la randul sau, si-a luat teapa tepelor din istoria Ligii 1 de la vechiul lui prieten, Gica Hagi, cu acest jalnic Florinel Coman, tranzactionat pe o suma ridicol de mare de la Viitorul.

Becali s-a mintit si in ultima vreme atunci cand a pus esecul drastic de la Sfantu Gheorghe doar pe seama calitatii terenului. Acum, FCSB nu mai are acest alibi, trupa lui Becali a fost invinsa clar pe o suprafata de joc in sfarsit rezonabila pe Arena Nationala.

Cei doi Cristea pe care Becali ii aduce nu ajung pentru a reface ecartul fata de campioana CFR. FCSB are nevoie de jucatori de atac de clasa precum Tandia sau Rotariu. Daca Becali nu iese din admiratia sinucigasa pentru “tripleta ucigasa” doar in imaginatia lui, CFR are din nou drumul deschis spre titlu.

Autor: Mihai Mironica