FCSB - CFR CLUJ, LIVE sambata 20.00 | Declaratie incredibila inainte de marele derby! Problema neasteptata: "Jucatorii sunt deja cu gandul la Sarbatori!"

"E important sa castigam, sper sa ne ridicam la inaltimea jocului, desi nu va fi usor. Jucatorii sunt cu capul la Sarbatori, insa am vorbit in aceasta saptamana si le-am spus ca mai avem o singura batalie in 2018 si ne dorim sa o castigam. Vom intalni un adversar de mare valoare, dar trebuie sa ne facem jocul nostru.



Noi dorim sa castigam la toate meciurile, nu doar la acesta. Uneori reusim, alteori nu, insa maine ca sa castigam trebuie să facem un joc foarte bun, sa fim o echipa organizata, pentru ca vom intalni un adversar extrem de inteligent, de mare valoare. Noi trebuie să ne facem jocul nostru si să facem fata" a spus Toni Conceicao in conferinta de presa.

Camora: "Vrem sa le facem un cadou suporterilor"

Mario Camora a fost alaturi de Toni Conceicao la conferinta de presa: "Va fi un meci foarte greu, dar vrem sa terminam cu o victorie si sa punem o distanta cat mai mare fata de FCSB. Abordam meciul cu dorinta de victorie si vrem sa le dam si un cadou suporterilor pentru ca stim cat e de important pentru ei sa castigam.



Nu doar noi si FCSB ne luptam pentru titlu, Craiova si Viitorul sunt si ei in lupta" a spus Camora.