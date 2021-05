"Nu are el tupeul sa ii spuna ceva lui Tanase sau lui Coman!" Ce spune Victor Becali despre 'bijuteria' Octavian Popescu

Victor Becali a vorbit despre Octavian Popescu.

Octavian Popescu a fost revelatia acestui campionat. Pustiul de doar 18 ani s-a impus in primul 11 al ros-albastrilor si a biftat 32 de meciuri in Liga 1, unde a reusit sa marcheze de 4 ori si sa ofere 6 pase decisive.

La inceputul acestui an, jucatorul a semnat cu firma de impresariat a lui Victor Becali, care acum este reprezentata de Dragos Sarbu, iar fostul agent FIFA are numai cuvinte de lauda despre Octavian Popescu, pe care il compara cu Adrian Mutu.

"In primul rand, ca talent, e aproape de Mutu. Putin diferit, dar e un mare talent. Mutu avea un tupeu in joc. Cand l-a cunoscut pe Hagi la mine in birou, cand a dat mana cu el, era chiar mut. Nu putea sa scoata un cuvant. Cand l-a vazut pe Hagi, care ii era idol, nici nu mai putea sa vorbeasca. Putea sa aiba o cariera frumoasa si sa ajunga sa incerce sa il depaseasca pe Hagi", a declarat Victor Becali pentru ProSport.

Fostul impresar a vorbit si despre temperamentul vulcanic de care este acuzat tanarul fotbalist, atunci cand este pe teren, argumentand ca acest comportament este cauzat de adrenalina pe care o genereaza meciul.

"Eu nu am asteptari de la el, decat sa fie sanatos, pentru ca in rest totul va veni normal, odata cu varsta. Jucatorii de varsta lui au si fluctuatii de forma. Nu sunt roboti. Nici Ronaldo…vezi meciuri in Italia in care e inexistent. Ii trebuie incredere si sa fie sanatos. Eu nu cred ca ridica el capul la Coman sau la Tanase la echipa, mai mult la adversari.



Am discutat cu el pe tema comportamentului, dar sunt convins ca si cei de la club i-au atras atentia. Dar la echipa nu am auzit sa fie vreo problema, chiar il apreciaza. Nu are el tupeul sa ii spuna ceva lui Tanase sau lui Coman", a dezvaluit Victor Becali.