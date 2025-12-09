Dennis Man a fost rezervă în duelul dintre PSV Eindhoven și Atletico Madrid, dar a fost trimis în teren la pauză, în minutul 59, în locul tânărului Paul Wanner, titularizat surprinzător în flancul drept al gazdelor. Internaționalul român nu a reușit să schimbe soarta partidei, pierdută de PSV cu 2-3.



Nota primită de Dennis Man după ce a intrat la pauză în PSV – Atletico Madrid



PSV a deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Guus Til, bine lansat de Couhaib Driouech pe contraatac. Atletico a egalat în minutul 37, prin Julian Alvarez, după o pasă decisivă a lui Sorloth, în urma unui pressing susținut.



Repriza a doua a aparținut clar spaniolilor, care au punctat prin David Hancko (52) și Alexander Sorloth (56), care au întors complet rezultatul.

PSV a reușit să țină fanii în picioare prin golul lui Ricardo Pepi din minutul 85, dar care, din păcate pentru olandezi, nu a fost de ajuns pentru o „remontada”.



Intrat motivat, Dennis Man a creat imediat un corner periculos și a încercat să dinamizeze atacul. A fost notat cu 6,8 de Flashscore. Același calificativ l-a primit și de la specialiștii de la Sofascore.



Pentru PSV urmează duelul din Eredivisie cu Heracles, pe 13 decembrie, de la ora 21:00, iar doar trei zile mai târziu olandezii vor evolua și în Cupă, contra celor de la GVVV.

