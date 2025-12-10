GALERIE FOTO FCSB încearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban în satul în care a copilărit!

FCSB &icirc;ncearcă azi minunea pe stadionul construit de Viktor Orban &icirc;n satul &icirc;n care a copilărit! Liga Campionilor
Meciul din turul 3 UEFA Youth League dintre Puskas Akademia și FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro AICI.

FCSBPuskas AkademiaUEFA Youth LeagueViktor OrbanPancho Aréna
CITEȘTE ȘI: Ce a simțit un român pe Pancho Arena: "Lemnul e adus din Harghita. Parcă ești într-o mănăstire din Bucovina când intri pe poartă"

  • Pancho arena imago1041176376
Puskas Akademia - FCSB LIVE TEXT pe Sport.ro AICI

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:30, FCSB joacă în deplasare cu Puskas Arena în manșa secundă din turul 3 UEFA Youth League.

Campioana României din Liga de Tineret a pierdut prima manșă, disputată acasă, scor 1-2.

Partida se joacă pe Pancho Arena din Felcsut

Meciul de astăzi se joacă pe Pancho Arena din Felcsut, arena construită ca parte a unui veritabil proiect politic dirijat de controversatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban.

De altfel, Felcsut este satul în care a copilărit Orban.

În lotul de UEFA Youth League al lui FCSB se regăsesc inclusiv jucători care au prins meciuri la prima echipă: Andrei Dăncuș, Alexandru Stoian, David Popa, Robert Necșulescu, Denis Colibășanu etc.

Ce s-a întâmplat în meciul tur

FCSB a început cu încredere și cu ocazii bune partida, per total prima repriză fiind însă una echilibrată, maghiarii punând și ei în pericol, în câteva rânduri, poarta noastră, scrie FRF pe site-ul oficial. S-a intrat cu 0-0 la vestiare iar la reluare, Alex Stoian a reușit să deschidă scorul! Mai exact în minutul 49, după o pasă venită dinspre Colibășanu.

Din păcate, Puskas Akademia a revenit puternic în joc, iar în decurs de doar 15 minute a reușit să puncteze de două ori, prin Z. Varga (58) și Krupa (72), pentru scor final 1-2, în ciuda faptului că FCSB a dat senzația în ultimele 45 de minute, de multe ori, că se află la controlul meciului.

Dacă FCSB va obține calificarea, va ajunge în primăvara UEFA Youth League. Șaisprezecimile competiției se vor desfășura la început de februarie 2026, după tragerea la sorți programată pe 12 decembrie 2025.

FCSB în 1-2 cu Puskas Akademia: M. Popa – Pompaș (Șoșu ’81), Tătaru (Panait ’70), Dăncuș, Ciocîrlan (L. Ilie ’54) – M. Manolache, Necșulescu (A. Roșu ’81), M. Toma – D. Popa, Stoian (L. Ciobanu ’81), Colibășanu. Antrenor: Marius Lucian Ștefan

