'Bijuteria' lui Becali nu mai straluceste! Octavian Popescu, cel mai slab de pe teren la meciul cu Sepsi! Record negativ pentru pustiul de 18 ani

FCSB a remizat, scor 1-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga 1.

Potrivit monitorizarii InStat, pustiul minune de la FCSB a fost cel mai slab al echipei lui Becali. Desi el a dat pasa de gol din care Florin Tanase a marcat, Octavian Popescu nu a impresionat, fiind in mare parte din timp invizibil pe teren.

Pustiul, caruia Gigi Becali i-a stabilit o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro, a avut un index de 218, fiind cel mai slab dintre toti fotbalistii care au evoluat cel putin 20 de minute si care au fost inclusi in monitorizarea InStat.

Popescu nu a reusit niciun sut pe poarta si nu si-a creat nicio ocazie de gol, pierzand 12 mingi si castigand doar 25% dintre dueluri.

Meciul cu Sepsi a fost al treilea in care tanarul fotbalist a inregistrat un index atat de scazut, nemaireusind sa impresioneze asa cum o facea in urma cu cateva luni. De altfel, Octavian Popescu a avut cel mai mic index dintre jucatorii FCSB-ului si la meciul cu CFR Cluj, in care a scos eliminarea lui Arlauskis.

FCSB a incheiat sezonul regulat pe locul 1, avand cu un punct mai mult decat CFR Cluj si cu 7 mai multe decat Craiova.