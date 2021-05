"Ne-ar fi platit o suma de transfer daca ne-ar fi batut atunci!" Ce spun sefii de la Clinceni despre transferul gratis al lui Cordea la FCSB

Andrei Cordea a fost transferat gratis de FCSB, chiar daca jucatorul mai avea contract cu Clinceni pana in 2023.

Gigi Becali a rezolvat primul transfer al sezonului. Finantatorul celor de la FCSB a reusit sa il aduca gratis pe Cordea de la Academica Clinceni. Singura suma pe care latifundiarul a achitat-o a fost de 20 000 de euro catre Novara, echipa la care fotbalistul si-a facut junioratul.

Presedintele ilfovenilor a dezvaluit cum de un jucator promitator, de doar 21 de ani, a ajuns sa plece fara ca clubul sa beneficieze de o suma de bani de pe urma lui, cu toate ca mai avea contract pana in 2023.

"Hai sa va explic pentru ca lumea trebuie sa inteleaga ce lucruri se petrec in acest fotbal romanesc! Din pacate, atunci cand Cordea a fost adus la Clinceni, in vara trecuta, a existat din partea impresarului sau, Adrian Neaga, o propunere, si anume ca atunci cand va fi dorit de cineva, Clinceni sa-l lase sa plece fara pretentii", a dezvaluit Iulian Stoica, presedintele Academicii Clinceni, pentru GSP.

Conducatorul ilfovenilor a identificat si vinovatul care a acceptat ca Clinceni sa il cedeze gratis pe Cordea.



"Ce sa ia Clinceni? Nu va lua nimic! Daca asa au acceptat cei de dinaintea mea.... Eu ce era sa fac? Constantin Bigan, fostul presedinte! Eu am aflat abia acum de acest acord verbal, facut cu agentul fotbalistului!", a precizat Iulian Stoica.

Presedintele Academicii sustine ca FCSB ar fi platit o suma de transfer pe jucator, daca in ultimul meci din playoff cand s-au intalnit, ar fi castigat contra ilfovenilor. Acel egal, 2-2, a diminuat sansele la titlu pentru echipa ros-albastra.

"Asa cum au facut cu alti jucatori, ne-ar fi platit sigur o suma de transfer daca in acel meci ne-ar fi batut! Numai ca atat timp cat eu voi fi presedinte aici, Clinceni va juca pe teren toate meciurile, asa cum am facut-o si in acest playoff!", a declarat Stoica.