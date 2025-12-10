Puskás Akadémia - FCSB, în Youth League, de la 17:30. Mesaj provocator al maghiarilor înaintea duelului decisiv

Puskás Akadémia - FCSB, în Youth League, de la 17:30. Mesaj provocator al maghiarilor înaintea duelului decisiv
Echipa de tineret a lui FCSB va înfrunta Puskás Akadémia, la Felcsút, în manșa retur din turul 3 al UEFA Youth League, azi, de la ora 17:30.

FCSB Puskas Akademia UEFA Youth League
Puskás Akadémia - FCSB, în Youth League, de la 17:30

În partida tur, disputată la Buftea, pe 26 noiembrie, FCSB a pierdut la limită, scor 1-2. Bucureștenii au condus după golul lui Alexandru Stoian, însă formația maghiară a întors rezultatul grație reușitelor lui Zsombor Varga și Zsolt Krupa.

Miercuri, de la 17:30, pe Pancho Aréna din Felcsút, va avea loc returul care va stabili echipa calificată în fazele eliminatorii. 

Mirkó Bozó: "Ca echipă cu siguranță suntem mai buni decât FCSB. Voi fi atent la Stoian"

Mirkó Bozó (18 ani), portarul de la Puskás Akadémia, a prefațat partida cu FCSB. Goalkeeper-ul l-a evidențiat din tabăra lui FCSB pe Alexandru Stoian, însă consideră că maghiarii sunt "cu siguranță mai buni ca echipă".

"Meciul tur cu FCSB a fost similar cu cel pe care l-am jucat contra lui Brann, diferența fiind că FCSB se bazează mult mai mult pe calitățile tehnice ale jucătorilor. Nu am fost inferiori la acest capitol, iar ca echipă cu siguranță suntem mai buni.

A fost un adevărat test de forță, în special după ce am încasat golul, însă am reușim să revenim. Sunt sigur că victoria din deplasare ne va ajuta mult pentru retur.

Echipa noastră este mai puternică, dar trebuie să fim atenți pentru că FCSB are jucători care sunt capabili să surprindă. Eu, în calitate de portar, nu am avut o misiune dificilă la meciul tur, în afară de golul încasat. Voi acorda o atenție sporită lui Alexandru Stoian, marcatorul din prima manșă. Ultima pasă ajungea mereu la el. Din fericire, avem fundași buni care îl pot opri. Sunt sigur că și românii vor calificarea și se vor mobiliza, astfel că trebuie să ne pregătim pentru presiunea lor", a spus Mirkó Bozó, pentru Nemzeti Sport.

  • Cum a arătat primul 11 al lui FCSB la meciul tur: Matei Popa - Cristian Pompaș, Emilian Tătaru, Andrei Dăncuș, Denis Ciocîrlan - Matei Manolache, Mihai Toma - Necșulescu - David Popa, Alexandru Stoian, Denis Colibășanu
  • Au mai jucat: Luca Ilie, Andrei Panait, Luca Ciobanu, Andrei Roșu și Silviu Șoșu
  • Antrenor: Marius Ștefan
