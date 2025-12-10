Puskás Akadémia - FCSB, în Youth League, de la 17:30. Mesaj provocator al maghiarilor înaintea duelului decisiv

În partida tur, disputată la Buftea, pe 26 noiembrie, FCSB a pierdut la limită, scor 1-2 . Bucureștenii au condus după golul lui Alexandru Stoian , însă formația maghiară a întors rezultatul grație reușitelor lui Zsombor Varga și Zsolt Krupa.

Mirkó Bozó: "Ca echipă cu siguranță suntem mai buni decât FCSB. Voi fi atent la Stoian"

Mirkó Bozó (18 ani), portarul de la Puskás Akadémia, a prefațat partida cu FCSB. Goalkeeper-ul l-a evidențiat din tabăra lui FCSB pe Alexandru Stoian, însă consideră că maghiarii sunt "cu siguranță mai buni ca echipă".



"Meciul tur cu FCSB a fost similar cu cel pe care l-am jucat contra lui Brann, diferența fiind că FCSB se bazează mult mai mult pe calitățile tehnice ale jucătorilor. Nu am fost inferiori la acest capitol, iar ca echipă cu siguranță suntem mai buni.



A fost un adevărat test de forță, în special după ce am încasat golul, însă am reușim să revenim. Sunt sigur că victoria din deplasare ne va ajuta mult pentru retur.



Echipa noastră este mai puternică, dar trebuie să fim atenți pentru că FCSB are jucători care sunt capabili să surprindă. Eu, în calitate de portar, nu am avut o misiune dificilă la meciul tur, în afară de golul încasat. Voi acorda o atenție sporită lui Alexandru Stoian, marcatorul din prima manșă. Ultima pasă ajungea mereu la el. Din fericire, avem fundași buni care îl pot opri. Sunt sigur că și românii vor calificarea și se vor mobiliza, astfel că trebuie să ne pregătim pentru presiunea lor", a spus Mirkó Bozó, pentru Nemzeti Sport.