SUA, Mexic și Canada vor avea fiecare câte o ceremonie de deschidere

Pe lângă meciul de deschidere al turneului, pe 11 iunie 2026, la Mexico City (Mexic vs. Africa de Sud), vor avea loc și ceremonii înaintea primelor meciuri disputate pe teritoriul celorlalte națiuni gazdă, pe 12 iunie 2026, la Toronto (Canada vs. Bosnia și Herțegovina / Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor) și la Los Angeles (Statele Unite vs Paraguay).



Ultimul duel face parte din Grupa D (SUA, Paraguay, Australia), unde ar putea ajunge naționala României, dacă trece de play-off-ul cu Turcia (26 martie) și Slovacia/Kosovo (31 martie). Primul meci ar echipei antrenate de Mircea Lucescu ar putea fi contra Australiei (13 iunie 2026 / BC Place, Vancouver).



Bad Bunny va cânta la pauza Super Bowl LX

În plus, finala Cupei Mondiale de anul viitor, progamată pentru 19 iulie 2026, pe stadionul MetLife Stadium (East Rutherford / New York - New Jersey), va include pentru prima dată un spectacol la pauză, pe lângă tradiționala ceremonie de închidere. Aceasta este o practică comună în finala National Football League (NFL), când sunt invitați să cânte artiști foarte cunoscuți.



Pentru Super Bowl LX (8 februarie 2026), care va avea loc pe Levi's Stadium (Santa Clara, California), au fost contractați Charlie Puth (imnul național al SUA), Brandi Carlile ("America the Beautiful") și Coco Jones ("Lift Every Voice and Sing"), iar în pauza meciului va cânta rapperul portorican Bad Bunny.



Foto - Getty Images

