EXCLUSIV | Becali anunta care e pretul 'perlei' Octavian Popescu! "Nu sunt fraier sa vand materie prima, vand produs finit! Bine, daca imi dau atatia bani, il dau!"

Conducatorul FCSB se declara incantat de progresul pustiului si ii prevesteste un viitor mare.

Autor a unui supergol in prima partida din playoff, 2-1, contra celor de la FC Botosani, Octavian Popescu a fost descris de Gigi Becali ca fiind viitorul mare transfer de rasunet al echipei si se lauda ca l-a transferat de la Craiova pentru doar 90.000 de euro.

"Octavian Popescu e jucator de care o sa vorbim de la 50-60 de milioane de euro. A sunat telefonul si pentru el. Am avut asa, dar n-am discutat despre el. Nu se discuta acum despre el, are 18 ani. Ce, sunt fraier sa vand materie prima? Vand produs finit. Il tin pana la 21-22 de ani. Dar daca o sa-mi dea 30 de milioane pe el, il vand. Eu am intrebat la Academie: 'Ce spuneti de Octavian Popescu, merita 90.000 de euro?' Si ei au spus sa-i dau imediat.

E un om acolo care monitorizeaza tot si ce spune el, eu aia fac", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport. Tanarul atacant al FCSB-ului a debutat la prima echipa in acest sezon si a reusit sa stranga 27 de partide in toate competitiile, marcand de 2 ori si oferind 7 pase decisive. S-a vorbit in presa de faptul ca Juventus il monitorizeaza pe pustiul roman, insa deocamdata acesta se afla de abia la primul sezon la nivel de seniori si mai are de asteptat pentru un transfer.