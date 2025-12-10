Meciul a fost unul echilibrat, iar englezii au marcat abia pe final, după ce Felix Zwayer a acordat un penalty pentru formația lui Arne Slot. Florian Wirtz a căzut în interiorul careului, după ce a fost tras de Bastoni, dar decizia arbitrului a stârnit controverse după meci.



Chiar și așa, multe publicații din Italia au scris, după meci, că formația lui Cristi Chivu ar fi meritat un rezultat de egalitate și, implicit, un punct după această întâlnire.



Italienii au tras o concluzie despre Cristi Chivu: ”E evident”



Italienii de la LaRepubblica au scos în evidență decizia lui Chivu de a titulariza echipa care a învins-o pe Como în precedentul meci din campionat (4-0), ”evident obosită”. Pentru prestația lui Inter Milano, antrenorul român de 45 de ani a primit nota 5,5.



”Readuce echipa care a învins-o pe Como, evident obosită. Schimbările forțate din prima repriză îi strică planul de joc”, a notat publicația italiană mai sus menționată.

După această partidă, a doua încheiată cu înfrângere din acest sezon de Liga Campionilor, Inter Milano a ajuns pe locul 5, cu 12 puncte, dar poate să ”cadă” și mai mult după meciurile de miercuri. Începutul de sezon a fost de senzație pentru echipa lui Chivu, care bifase patru victorii la rând.



Pentru Inter, urmează un alt meci ”de cinci stele”, tot pe ”Meazza”, unde va veni Arsenal, liderul la zi din Premier League.



Cristi Chivu: ”A fost un meci influențat de cele două schimbări!”



La finalul meciului de pe San Siro, Cristi Chivu a mărturisit că este dezamăgit de eșecul suferit în fața lui Liverpool și a transmis că un rezultat de egalitate era echitabil. Antrenorul român spune că cele două schimbări pe care le-a efectuat în prima repriză, după accidentările suferite de Hakan Calhanoglu și de Francesco Acerbi au contat decisiv în deznodământul partidei.



”Rezultatul de egalitate era corect, având în vedere cum evoluau lucrurile. Inițial am fost sub presiune, dar apoi am găsit cheia și mișcările potrivite. Apoi au fost cele două schimbări (n.r. din prima repriză) care ne-au afectat în momentul decisiv.



Nu le-am putut face când aveam nevoie. A urmat apoi acel moment pe final, al doilea din ultimele două etape ale Ligii Campionilor, si plecăm fără niciun punct. Am încercat să dăm tot ce avem mai bun, am avut curajul să mergem până la capăt. Ar fi trebuit să fim mai concentrați în ofensivă, a fost un meci influențat de cele două schimbări”, a spus Cristi Chivu după meci.

