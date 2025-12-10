Omul cu banii de la FCSB s-a arătat nemulțumit de evoluția echipei sale din prima parte a sezonului și a anunțat mișcări de trupe înainte de perioada de mercato din această iarnă. După ce l-a transferat deja pe Andre Duarte (28 de ani), fundaș central), Becali a anunțat că a rezolvat și transferul lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).



Răsturnare de situație! Kevin Ciubotaru NU vrea la FCSB



Fundașul stânga de la Hermannstadt ar fi costat-o pe FCSB 450.000 de euro. Cluburile s-au înțeles, doar că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată: jucătorul NU este de acord cu transferul la campioana României, scrie digisport.ro.



Motivul? Kevin Ciubotaru se teme de criticile lui Gigi Becali, dar și de presiunea pe care acesta o pune pe echipă. În plus, acesta are și ”tatonări” cu echipe din Franța și ar vrea, mai degrabă, să se transfere acolo.



Suma de 450.000 de euro reprezintă clauza de reziliere din contractul lui Ciubotaru cu Hermannstadt. În Franța, acesta ar avea o propunere care include și o sumă de bani la semnătură, mai notează sursa citată.



Kevin ar fi reprezentat și o soluție pentru regula U21 la FCSB. Gigi Becali a spus, în repetate rânduri, că nu este mulțumit de variantele pe care echipa sa le are la dispoziție, astfel că este de așteptat ca un jucător eligibil pentru această regulă să fie transferat în această iarnă.



La Hermannstadt, fundașul stânga este titular incontestabil. A evoluat în 18 meciuri, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze un assist.



Hermannstadt, meci greu cu Universitatea Craiova



Pentru sibieni urmează o nouă partidă extrem de dificilă, duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, pe teren propriu, contra Universității Craiova.



După 19 etape, FC Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu doar 12 puncte, fiind pe poziție direct retrogradabilă.



Duelul Hermannstadt - Universitatea Craiova este programat duminică, 14 decembrie, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

