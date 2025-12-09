Mohamed Salah s-a prezentat la terenul de antrenament al lui Liverpool şi a anunţat acest lucru pe reţelele de socializare, marţi, la o zi după ce a fost exclus din lotul pentru meciul cu Inter Milano din Liga Campionilor.

Extrema în vârstă de 33 de ani a ajuns cu maşina, în cursul dimineţii, la Kirkby, centrul de antrenament al cormoranilor, unde a postat apoi pe Instagram o fotografie cu el singur în sală.

Salah nu se află în lotul de 19 jucători convocat, luni, pentru meciul de marţi (ora 22:00) cu Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu. Excluderea sa a fost decisă, la două zile după o apariţie incendiară în faţa presei.



Salah stârneşte un interes puternic din partea bogatelor cluburi saudite, aflate în căutarea unor vedete de talie mondială, a notat Agerpres.

