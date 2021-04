"A imbracat tricoul de lider incontestabil!" Octavian Popescu, laudat dupa golul cu FC Botosani! "E jucatorul pe care si-l doresc toti" 

FCSB a castigat cu 2-1 meciul cu FC Botosani din prima etapa a playoff-ului Ligii 1.

Primul gol al ros-albastrilor a fost marcat de Octavian Popescu, care a inscris din marginea careului, dupa un sut de pe loc care a trimis mingea direct in vinclu.

Dupa meci, pustiul lui Gigi Becali a declarat ca s-a inspirat de la Neymar, iar Ilie Dumitrescu a atras atentia asupra asemanarilor dintre golul tanarului mijlocas de la FCSB si unele reusite ale starului lui PSG.

Fostul fotbalist a punctat ca Octavian Popescu a reusit o prestatie foarte buna in fata echipei lui Marius Croitoru, remarcandu-se ca un lider al echipei.

"S-a inspirat de la Neymar. In multe momente, Neymar, cu capul in pamant, da la poarta. Nu cred ca s-a informat de pozitia portarului. Din instinct a sutat. Si-a facut pasul si, cu capul in pamant, a dat la poarta. E decizia de moment, inspiratia lui sa dea la poarta. Nu-si asuma, in multe momente, sa finalizeze.

El a fost activ, a fost cel mai bun jucator de pe teren. Sa nu uitam de cateva pase interesante ale lui Octavian Popescu si chiar in primele minute din partea a doua, cu o pasa foarte buna pentru Tanase, care suteaza in plasa laterala. Iar el trebuie sa inteleaga ca asta e statutul lui in echipa in momentul de fata, trebuie sa uite de Man, de Coman si sa-si asume in multe momente din joc sa scoata adversar din joc, sa puna in valoare atacantul si, bineinteles, sa ia actiuni individuale si sa finalizeze. Asta e Octavian Popescu pe care si-l doresc toti din echipa.

Asta e o victorie mare pentru FCSB. Cred ca si pentru Octavian Popescu. De ceva timp, nici el, nici Morutan nu se ridicau la un nivel foarte bun. In seara asta a imbracat tricoul de lider incontestabil, adica fix de ce are nevoie echipa. Tanase a facut un joc foarte bun, iar asta a fost o victorie extrem de importanta", a declarat Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Octavian Popescu a reusit doua goluri si 7 assist-uri in cele 27 de meciuri disputate in acest sezon in tricoul FCSB-ului.