"Am vazut la Neymar si am incercat si eu!" Absolut genial! Reactia incredibila a lui Octavian Popescu dupa golul fabulos inscris cu Botosani: "M-a tocat toata lumea saptamana asta!"

FCSB a castigat cu Botosani in primul meci din playoff, 2-1.

Octavian Popescu a fost protagonistul meciului si al primei etape dupa executia de senzatie cu care a restabilit egalitatea in meciul cu Botosani.

Fotbalistul a sutat puternic de la marginea careului si a reusit sa il invinga pe Pap, bifand astfel a doua reusita in tricoul ros-albastrilor chiar in sezonul de debut.

La finalul meciului, Octavian Popescu a vorbit despre golul pe care l-a inscris si a dezvaluit ca s-a inspirat de la Neymar.

"A venit de la sine, ma uit, am vazut la Neymar si am incercat si eu acelasi lucru si am tras la poarta. Toata saptamana m-a tocat toata lumea: 'Da la poarta, da la poarta' si am tras. Nu prea imi vine mie asa sa trag.

E un lucru foarte bun ca am inceput cu dreptul, am vazut rezultatul de la CFR", a spus Octavian Popescu la finalul meciului.