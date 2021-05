Octavian Popescu, la egalitate cu 'monstrul' Haaland intr-un clasament important! Pe ce lista selecta a ajuns 'perla' lui Becali

Octavian Popescu poate fi urmatorul mare produs de export al FCSB.

Jucatorul de 18 ani a debutat in acest sezon pentru echipa mare a FCSB-ului si a impresionat. Evolutiile sale l-au adus in prim-planul fotbalului romanesc.

Tavi Popescu a adunat 33 de meciuri in acest sezon, marcand de 4 ori si oferind 7 pase de gol. Assist-urile il plaseaza pe fotbalist pe locul 8 in Europa, printre jucatorii de pana in 20 de ani, la egalitate cu Haaland.

Jucatorul lui Liverpool, imprumutat la Blackburn, Harvey Elliot este lider, cu 11 pase de gol. Un alt fotbalist de origine romana, Karim Adeyemi (RB Salzburg), este pe locul 3, cu 8 pase decisive.

Cum arata clasamentul celor mai buni pasatori U20:

1. Harvey Elliot (Blackburn/Liverpool) - 11 pase de gol

2. Saymon Cabra (Spartak Trnava) - 10 pase de gol

3. Karim Adeyemi (RB Salzburg) - 8 pase de gol

4. Dominik Szoboszlai (RB Leipzig) - 8 pase de gol

5. Adam Holzek (Sparta Praga) - 8 pase de gol

6. Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan) - 8 pase de gol

7. Marko Bulat (HNK Sibenik) - 8 pase de gol

8. Octavian Popescu (FCSB) - 7 pase de gol

9. Erling Halaand (Borussia Dortmund) - 7 pase de gol

10. Prestige Mboungou (Metalac) - 7 pase de gol