Campioana en-titre ocupă locul 10 în clasamentul din Superliga României, cu 25 de puncta strânse în 19 meciuri și se teme că ar putea rata play-off-ul.

Mihai Stoica: ”Suntem în discuții cu un jucător care evoluează în Portugalia!”

Situația nu este mai bună nici în Europa. Roș-albaștrii sunt pe locul 31 în ierarhia Europa League cu doar trei puncte obținute și îi așteaptă un meci greu cu Feyenoord.

Din acest motiv, Gigi Becali este hotărât să facă mai multe schimbări și a rezolvat deja primul transfer al iernii, pe fundașul Andre Duarte, care a semnat liber de contract după despărțirea de Ujpest. Roș-albaștrii au ajuns la un acord și cu Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, dar rămâne de văzut dacă acesta va decide să pună pixul pe foaie în pauza de iarnă.

Între timp, Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB negociază în momentul de față cu un fotbalist care evoluează în campioantul Portugaliei, însă nu a oferit foarte multe detalii despre acesta.

”Suntem în discuţii pentru un jucător care evoluează în Portugalia. (n.r. Pe ce poziţie?) Poziţia de fotbalist. Nu e vorba de secretos. De ce să vorbesc de o anumită poziţie când noi jucăm cu Feyenoord poimâine, jucătorii care sunt pe poziţia aia nu ştiu cum recepţionează. Ce sens are să vorbim? Nici măcar nu suntem foarte aproape, întrebări am pus, mai avem răspunsuri de primit”, a spus Mihai Stoica.

