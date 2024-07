Victor Becali, despre viitorul selecționer al echipei naționale: "Să fim serioși! Nu ne îmbătăm cu apă rece"

În contextul acestei schimbări, Victor Becali, celebrul agent, a discutat despre situația actuală a echipei și despre numele vehiculate pentru a prelua postul de selecționer.

Victor Becali: "Să nu ne îmbătăm cu apă rece!"

Victor Becali a criticat discuțiile din spațiul public ce privesc performanțele echipei naționale la EURO 2024. Agentul este de părere că rezultatele nu sunt atât de impresionante pe cât s-a vehiculat.

„Nu pot să fiu de acord cu ce se scrie în presă că după rezultatul ăsta mulți se feresc să vină. Dar ce rezultat am făcut domnule? Pe cuvântul meu de onoare! Dacă băteam și Olanda cred că aveam în toate rondurile statui. Ne-am comportat bine, ne-a scos Olanda, dar ce rezultat am făcut? Cu Slovacia ce am jucat? Să fim oameni serioși, ce naiba, să nu ne îmbătăm cu apă rece. Ce rezultat fantastic?”, a declarat impresarul, conform Sport Total FM.

Posibile variante pentru postul de selecționer

Becali a discutat și despre numele vehiculate pentru a prelua echipa națională, menționând că, deși FRF și-ar dori antrenori precum Gheorghe Hagi, Dan Petrescu, Cosmin Olăroiu sau Răzvan Lucescu, aceștia probabil nu vor accepta.

„Hagi nu știu dacă s-ar duce, Petrescu abia s-a dus la Cluj acum, ar mai fi Olăroiu, Răzvan Lucescu. Dar te gândești: vin? Eu vă spun că nu vin”, a explicat Victor Becali.

Impresarul a adus în discuție și alte posibile variante, cum ar fi Adrian Mutu și Cristian Chivu.

„Sigur că Mutu poate fi o variantă, Chivu poate fi o variantă, sunt multe variante. Am auzit că spuneați ceva de Șumudică. E imprevizibil, poate să facă orice în orice moment”, a adăugat Becali.

Gică Hagi, reacție enigmatică când a fost întrebat despre postul de selecționer

Întrebat despre posibilitatea de a prelua echipa națională, Gheorghe Hagi a răspuns evaziv după meciul echipei sale cu Oțelul Galați, încheiat la egalitate, 0-0.

„E o surpriză. Un antrenor când face bine vrea să rămână, din păcate e decizia lui, el știe cel mai bine, n-avem ce să comentăm prea mult. În seara asta vorbesc doar de meciul care a fost, nu de altceva. Mai devreme sau mai târziu o să auziți, vom vedea”, a spus Hagi la flash-interviu.