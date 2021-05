Imagini horror cu Susic dupa ciocnirea dura cu Octavian Popescu! I s-a umflat ochiul instant

Duelurile fizice nu au lipsit din derby-ul dintre FCSB si CFR, iar un fotbalist clujean a avut de suferit.

Dupa un duel aerian petrecut in finalul meciului, Mateo Susic a faultat in atac, insa el a fost cel care a avut cel mai mult de suferit, dupa ce s-a lovit la fata. Instant, un hematom i-a aparut jucatorului clujean, care totusi a ramas pe teren pana la finalul meciului si a putut sa se bucure de golul egalizator, marcat de Andrei Burca in prelungirile partidei.



Tot dramatismul a fost total, dupa ce cu doar doua minute inainte de gol, jucatorii FCSB-ului au avut o mare ocazie de a marcat, cand scapasera 3 contra 1, insa Octavian Popescu nu a reusit ultima pasa si le-a mai dat o sansa eleviilor lui Edi Iordanescu sa reziste in meci.

Ramane de vazut daca starea lui Susic va fi buna pentru urmatorul meci din campionat, dar in mod normal ar trebui sa fie disponibil pentru a juca si a-si ajuta formatia sa castige al patrulea titlu consecutiv.