Deși conducerea a anunțat vineri că finanțarea de la Primărie a fost deblocată și că salariile restante vor fi achitate, luni s-a ajuns la patru luni fără bani pentru jucători și angajați.



Mai mulți fotbaliști importanți iau în calcul să refuze deplasarea la meciul cu CSC Șelimbăr, programat sâmbătă, la Cisnădie.

Poli Iași e la un pas de desființare



Partida este extrem de importantă pentru lupta la play-off, însă există riscul ca echipa să se prezinte cu juniorii. Decizia finală urmează să fie luată miercuri, cu o zi înaintea plecării spre Sibiu, scrie gsp.ro.



Situația este dramatică și în rândul angajaților, mulți dintre ei plătiți cu aproximativ 3.000 de lei lunar. Aceștia se pregătesc să intre în Sărbători fără patru salarii consecutive.

Toate problemele au pornit de la blocarea finanțării promise de Primăria Iași, care aprobase în vară un sprijin de aproximativ 1,8 milioane de euro.



Până acum a fost virată doar prima tranșă, în valoare de 500.000 de euro. Cea mai mare sumă, aproape 1,2 milioane de euro, nu a mai fost achitată, iar ultima rată de 100.000 de euro este și ea restantă.



În aceste condiții, clubul s-a afundat în datorii, pe lângă restanțele salariale existând și numeroase facturi neplătite.



Politehnica este deja în insolvență, cu datorii de peste patru milioane de euro.

