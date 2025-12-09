După plecarea de la Oțelul Galați unde a petrecut trei ani, Dorinel Munteanu a antrenat-o pentru o perioadă scurtă pe Sepsi, care la finalul sezonului trecut a retrogradat în Liga 2.

Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt

De atunci, cel mai selecționat fotbalist român nu a mai antrenat nicio echipă. Acum, Dorinel Munteanu a semnat și va prelua o nouă echipă în Superliga României.

Va fi antrenorul celor de la Hermannstadt. Sibienii au rămas fără antrenor după ce l-au demis pe Marius Măldărășanu. Conform Fanatik, Dorinel Munteanu a semnat deja contractul cu formația din Sibiu.

Este vorba despre un contract valabil pe un sezon și jumătate și va încasa aproximativ 10.000 de euro lunar.

Deocamdată, un anunț oficial din partea clubului Hermannstadt nu a venit, însă este așteptat în următoarele ore.

Tehnicianul are în palmares două trofee cu Oțelul Galați, în calitate de antrenor principal: Liga 1 și Supercupa României, ambele în 2011.

