FCSB, transfer cu scântei. Becali pune banii la bătaie pentru un fotbalist cu trecut controversat

Campioana României a ajuns la un acord cu fundașul central portughez Andre Duarte, în vârstă de 28 de ani, care a semnat după ce și-a reziliat unilateral contractul cu Ujpest. Jucătorul va avea drept de joc din iarnă, însă situația sa poate degenera într-un nou litigiu internațional.



Andre Duarte are un trecut controversat



Clubul maghiar a anunțat deja că va sesiza FIFA și solicită despăgubiri de până la două milioane de euro, invocând o reziliere ilegală. Mihai Stoica, președintele CA al campioanei, susține însă că FCSB nu riscă nimic și că toate documentele sunt în regulă.



Duarte nu este la primul conflict contractual. În 2023, portughezul a părăsit cu scandal FC U Craiova, după ce Adrian Mititelu a invocat o prelungire automată a contractului.



Jucătorul a contestat clauza, a plecat liber și a câștigat procesul la FIFA și TAS, iar oltenii au fost ulterior sancționați cu interdicție la transferuri pentru neachitarea despăgubirilor.

