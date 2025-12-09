S-a zvonit, inițial, că Daniel Oprița și Mircea Rednic ar fi soluțiile luate în calcul de conducerea sibienilor, dar cele două variante par să fi picat. Astfel, Hermannstadt s-a reorientat și este aproape de un anunț oficial.



Claudiu Rotar, acționarul clubului, a dezvăluit că ”alesul” pentru postul de antrenor este român și a mai antrenat în Superligă. Nu a vrut să dea nume, dar a dezvăluit că acesta va semna pe o perioadă de un an și jumătate.



Claudiu Rotar anunță: Hermannstadt și-a găsit antrenor!



Hermannstadt se află într-o situație delicată. În 19 etape are doar două victorii și este pe penultima poziție.



"Astăzi sau miercuri dimineața, cel târziu, o să anunțăm noul antrenor. Este român, a mai antrenat în Liga 1. (n.r. dacă este Adrian Mutu) Nu dau nume, nu pot. Până nu semnează nu pot să vă spun nimic.



Au fost 3 opțiuni și am ales una singură. Semnează pe un an și jumătate. Trebuie să obținem puncte până în iarnă, pentru că locul nostru nu este acolo", a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.



Hermannstadt are doar 12 puncte după 19 etape și este pe penultimul loc, la doar un punct în fața ultimei clasate, Metaloglobus. În următoarea etapă, sibienii vor avea parte de un alt test dificil, pe teren propriu cu Universitatea Craiova.

