"Sunt impotriva transferului lui Cretu la FCSB! E o saracie de oferta!" Impresarul fotbalistului, atac furibund la adresa lui Becali

Alexandru Cretu este liber de contract dupa despartirea de Maribor.

Aflat in prezent liber de contract, fostul jucator de la Poli Iasi este dorit de Gigi Becali la FCSB, dupa cum chiar patronul echipei a declarat-o. Totusi, impresarul fotbalistului, Zvonko Milojkovic, nu s-a abtinut si a facut praf oferta de la FCSB si a vorbit in termeni duri de finantatorul echipei, spunand ca e cea mai proasta creatie al lui Victor Piturca.

"Sunt impotriva transferului lui Cretu la FCSB. E sinucidere sportiva. A facut o oferta de saracie. Baiatul, daca vrea sa mearga la FCSB, nu am nimic impotriva, dar fara mine. Eu nu vreau sa particip la sinuciderea lui sportiva si financiara. E o saracie de oferta. Nu poti sa te compari niciodata cu Dinamo Zagreb sau Steaua Rosie Belgrad. Ca dovada, in ultimii ani nu prea ai mai scos capul prin Europa.

Sa nu mai vrobim de campionat, pe care nu l-ai mai luat de sase ani. Dupa parerea mea, daca va continua asa, nu va mai castiga nici in urmatorii cinci ani. Am avut cinci oferte mai mari. E saracie de oferta pentru un jucator de nationala. 100.000 de euro la semnatura si 15.000 de euro pe luna, timp de trei ani. Saracie de oferta. Sunt in discutii cu echipe din Golf, dar daca el vrea sa fie sclavul lui Gigi, eu nu am nimic impotriva.



Daca se duce la Steaua nu pot sa-i doresc nici macar succes, pentru ca este o sinucidere curata pentru el. Gigi Becali este cea mai proasta creatie a lui Victor Piturca. El a distrus pe toata lumea, doar lui Piturca nu poate sa-i zica nimic, el l-a facut", a declarat Zvonko pentru Antenasport.