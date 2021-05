"La FCSB, n-ai decat o varianta!" Ce sfat a primit Dinu Todoran pentru colaborarea cu Becali: "Nu trebuie sa fii foarte inteligent"

Gigi Becali a anuntat recent ca Dinu Todoran va fi antrenorul lui FCSB in urmatorul sezon.

Numirea a starnit numeroase discutii, unii oameni de fotbal oferindu-i sfaturi lui Todoran, iar altii criticand decizia lui Becali.

Astazi, Ioan Andone a vorbit despre noul antrenor al ros-albastrilor, pe care il cunoaste fiind cel care l-a debutat la Petrolul si cu care a colaborat si la Voluntari. Actualul presedinte al ilfovenilor a spus ca tehnicianul poate avea un mandat lung la FCSB doar daca va reusi sa conduca echipa spre castigarea titlului.

"N-ai decat o varianta la FCSB, sa castigi campionatul. Eu il cunosc foarte bine, pentru ca a fost si seful Academiei, a antrenat si in Liga 3, si in Liga 1, interimar. E o incercare pentru el, dar o incercare mare. Are un lot bun, dar la FCSB decide altcineva. Daca ia campionatul, ramane. Acum, el stie mai bine, a analizat, e sansa lui. Au fost multi care au zis ca e sansa lor sa antreneze la FCSB, dar n-au stat o luna-doua-trei. Eu ii doresc succes si sa ramana un an.

Dinu Todoran a jucat prima data in Liga 1 cand eram eu antrenor la Petrolul Ploiesti. Eu l-am adus de la ICIM Brasov, din divizia C. L-am adus la varsta de 18-19 ani.

El e un baiat inteligent, dar la Gigi poate nu trebuie sa fii foarte inteligent. Indiferent ce face Gigi, rezultatele il vor tine. El va trebui sa castige. De-aia esti la FCSB, de-aia l-a adus. N-ai CV impresionant, dar e sansa ta. Prinde sansa, daca poti", a declarat Ioan Andone.

In Liga 1, Dinu Todoran a mai pregatit-o pe FC Voluntari, cel mai recent fiind pe banca tehnica a celor de la CSM Slatina, care a retrogradat la finalul acestui sezon in Liga 3.