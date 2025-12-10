"Nicio șansă!" Lovitură încasată de Chivu după Inter - Liverpool

Nicio șansă! Lovitură încasată de Chivu după Inter - Liverpool Liga Campionilor
Inter are bătăi de cap după eșecul cu Liverpool din Champions League, scor 0-1. Cristi Chivu a pierdut doi jucători încă din prima repriză.

Hakan CalhanogluFrancesco AcerbiInter Milanocristi chivuLiverpool
Hakan Calhanoglu și Francesco Acerbi, doi dintre titularii lui Inter de marți seară, s-au accidentat în prima jumătate de oră a meciului cu Liverpool, iar Cristi Chivu a fost obligat să îi înlocuiască.

Francesco Acerbi și Hakan Calhanoglu, accidentați în Inter - Liverpool. Primele evaluări

În cazul lui Acerbi, accidentat la o tentativă de a-l bloca pe Hugo Ekitike, ar fi vorba despre o întindere musculară, scrie Gazzetta dello Sport. "Pare că nu are nicio șansă să joace în Supercupa Italiei", a transmis ziarul italian în legătură cu veteranul din defensiva celor de la Inter.

  • Pentru Inter urmează meciul de campionat cu Genoa (duminică), iar pe 19 decembrie duelul cu Bologna din semifinalele Supercupei Italiei.

Conform primelor evaluări, Hakan Calhanoglu, înlocuit încă din minutul 11 cu Piotr Zielinski, a suferit doar o contractură, iar mijlocașul are "o mică șansă" de a juca în Supercupa Italiei, găzduită de Arabia Saudită.

Atât Acerbi, cât și Calhanoglu vor continua să fie supuși unor teste pentru a se stabili durata exactă de indisponibilitate. Echipa lui Cristi Chivu va zbura către Riad pe 17 decembrie, cu două zile înaintea semifinalei cu Bologna.

Supercupa Italiei. Programul competiției, LIVE PE VOYO

  • 18 decembrie, ora 22:00: Napoli - AC Milan (Semifinala 1)
  • 19 decembrie, ora 22:00: Bologna - Inter (Semifinala 2)
  • 22 decembrie, ora 22:00: Finala
Get notifications about important news!