Martici are cale libera catre CFR „007” Cluj, dupa ce Craiova i-a reziliat contractul

Fundasul ar putea fi a treia lovitura data de clujeni rivalilor din campionat, dupa ce au avut tratative secrete cu Manea si Balgradean de la FCSB.

Ieri, Corneliu Papura a confirmat ca CS „U” Craiova le-a reziliat contractele lui Ivan Martici (29 ani), Tiago Ferreira (26 ani) si Claude Dielna (32 ani). Fundasul dreapta elvetian de origine croata a fost om de baza in acest sezon in echipa olteana, el jucand 22 de partide in toate competitiile si marcand 1 gol. Considerat unul dintre cei mai completi jucatori de banda din Liga 1, Martici mai avea contract cu Craiova pana la finalul lunii iunie, dar nu s-a inteles cu oficialii clubului pentru prelungirea contractului, desi i s-a oferit o mica suma suplimentara fata de vechea intelegere.

Ruperea contractului pare suprinzatoare, dar poate fi explicata de zvonurile privind o intelegere a sa cu CFR Cluj, care au aparut in urma cu o luna de zile. In aceste conditii, finantatorul craiovean Mihai Rotaru a luat decizia ca fotbalistului sa nu i se mai ofere nicio prelungire si sa i se propuna rezilierea imediata a contractului, considerand ca postul este bine acoperit de Vladoiu si Matel, iar la nevoie de Balasa si Cosici. Aceasta ar fi a treia mutare facuta in secret de iscusitii oficiali ai lui CFR Cluj, dupa ce i-au ademenit in Gruia pe internationalul Cristi Manea si pe titularul dintre buturile FCSB-ului, Cristi Balgradean.

Plecarea portarului de la FCSB chiar a declansat un scandal intre cele doua rivale la titlu, patronul Gigi Becali acuzandu-l pe "Pufi" ca isi spiona actuala echipa in favoarea viitorului club. „Asa ceva, nu cred ca s-a pomenit vreodata. Sa vina portarul, sa semneze cu clubul rival si dupa sa mai si apere. Uitati ce gol ia cu Botosani, nici n-a inchis bratele! El trebuia sa prinda mingea sau sa o respinga ca lumea, nu sa o dea in fata. Asta e gol normal? (n.r. - golul de 2-2, in Botosani - FCSB). Cum sa-l mai platesc? Nu e razboi tactic, aici e vorba despre oameni hoti si oameni corecti. Lumea e nebuna, nu tine cont nici de rusine, nici de moralitate, nici de nimic. Oamenii sunt nebuni! Asta e concluzia mea. Noi aveam spionul in casa”, au fost acuzatiile facute atunci Becali.