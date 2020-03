Prima REACTIE din vestiarul FCSB dupa "tradarea" lui Balgradean! Ce spune capitanul ros-albastrilor: "Am aflat cand avea geanta pe umar"

FCSB se pregateste pentru duelul din play-off cu Universitatea Craiova, de duminica.

Echipa lui Gigi Becali se pregateste de al doilea meci din play-off si cauta prima victorie impotriva Craiovei. Florin Tanase, capitanul ros-albastrilor, a vorbit despre anuntul controversat al transferului lui Cristi Balgradean la CFR Cluj.

"Nu a afectat atmosfera, dar am ramas si noi surprinsi, normal. Dupa parerea mea, trebuia sa anunte, fiecare isi alege drumul in viata. Trebuia sa fim si noi anuntati, mai ales cei care ne schimbam cu ei in vestiar. Eu am aflat cand avea geanta pe umar, cand a plecat de la baza. Inainte sa plecam la Sibiu, deci miercuri.

Nu am vorbit cu el, nu i-am urat bafta. El nu ne-a spus in vestiar cu ce echipa a semnat, am aflat ulterior. A spus ca a semnat cu alta echipa", a declarat Florin Tanase la conferinta de presa.



FCSB florin tanase Cristi Balgradean