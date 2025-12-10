FC Botoșani a avut o primă parte entuziasmantă de sezon, cu 37 de puncte după 19 etape și aflată pe locul doi, la doar două puncte în spatele liderului Rapid. Cu toate acestea, moldovenii nu vor întăriri în iarnă.



Valeriu Iftime: ”Am vorbit chestia asta cu Leo Grozavu”



Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a dezvăluit că a avut deja o discuție cu Leo Grozavu pe această temă. În cazul în care echipa sa va pierde jucători în iarnă, atunci ar putea fi și câteva nume noi sub comanda antrenorului.



”(n.r. Pregătiți transferuri pentru pauza de iarnă?) Nu, eu am vorbit chestia asta cu Leo Grozavu. Aștept să se termine meciurile care mai sunt până la pauză, apoi să vedem ce e de făcut. La U21 a picat copilul ăsta (n.r. Ilaș), e complicat.



Trebuie să vedem dacă vom mai putea păstra anumiți fotbaliști și să vină alții mai speciali, mai buni pe poziția respectivă. Acum nu, dar mai discutăm după ce terminăm și meciul cu CFR”, a spus Valeriu Iftime, potrivit iamsport.ro.



Gigi Becali dezvăluie o discuție privată cu Iftime



Într-o discuție privată, omul cu banii de la FC Botoșani i-ar fi spus lui Becali că tot FCSB va fi campioană și în acest sezon.



„El este băiat bun. Mi-a spus 'Domnule Becali, tot dumneavoastră o să ieșiți campion. Vă fac campion! Botoșaniul o să vă facă campion!', cum vorbește el repede așa. Că îi va bate pe adversarii noștri”, a spus Becali.

