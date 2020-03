Vintila il contrazice pe Gigi Becali: "Lui Balgradean i-a fost propusa o noua intelegere!" Ce portar isi doreste antrenorul FCSB-ului

Bogdan Vintila a vorbit despre subiectul lui Cristi Balgradean, care a semnat cu CFR Cluj fara sa ii anunte pe oficialii FCSB-ului.

Antrenorul FCSB-ului a trecut peste episodul Balgradean si se concentreaza pe urmatorul meci al echipei. Bogdan Vintila l-a contrazis pe Gigi Becali si spune ca echipa se baza pe Balgradean si chiar i-a fost propus un nou contract. Gigi Becali spunea ca oricum nu ar fi avut de gand sa ii ofere o noua intelegere lui Balgradean.

"Nu cred ca vom mai pierde jucatori. Pentru ca acum daca e cineva in ultimele 6 luni de contract si semneaza cu alta echipa vine si anunta. Una e sa anunti si alta e sa nu anunti.

Oferte li s-au facut. Acum de ce semneaza si pentru ce anume semneaza cu alta echipa este problema lor. Nu ma deranjeaza ca Balgradean semneaza cu alta echipa, ci ca nu a anuntat.

I s-a propus o noua intelegere, iar in momentul in care esti adus aici si ti se intinde o mana si apoi ti se spune: <Vezi ca ne bazam pe tine in continuare.>", a spus Bogdan Vintila la conferinta de presa dinaintea meciului cu Craiova.

"Nu vine Vatca, ne vom baza pe Vlad si Niga!"

Bogdan Vintila spuna ca Vatca nu va veni la FCSB si singurul portar pe care si l-ar dori ar fi Nita, jucator pe care il cunoaste. Aducerea lui Nita la echipa nu este posibila in acest moment si pana la vara echipa se va baza pe tinerii Vlad si Niga.

"Eu cred ca jucatorii au trecut peste acest soc si suntem increzatori in continuare pentru ca au mai fost jocuri in care Balgradean nu a jucat si echipa s-a descurcat bine. Au trecut peste, discutiile sunt despre alte lucruri, nu despre Balgradean.

Nu vine Vatca, am vazut si eu ca se speculeaza. Din ce stiu eu a semnat cu "U" Cluj si in momentul acesta avem doi portari in lot, Vlad si Niga. Foarte bine ca sunt tineri, echipa noastra e tanara. La un moment dat platim si din cauza naivitatii varstei, dar asta este costul strategiei noastre.

Nita e sub contract cu alta echipa, e un baiat pe care il cunosc personal. Am lucrat cu el la Chiajna, e un carcter frumos si un portar bun. Mi l-as dori daca se poate. Daca nu, pana in vara Vlad si Niga sunt portarii nostri", a mai spus Bogdan Vintila.